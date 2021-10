Gira indisturbato con l'auto sotto sequestro: denunciato 40enne

SAN DANIELE PO - Lo scorso mese di aprile, un 40enne del paese era stato fermato dai carabinieri a bordo della propria autovettura che, dagli accertamenti eseguiti, risultava priva di copertura assicurativa. Oltre alla sanzione amministrativa, all'uomo era stato sequestrato il veicolo che gli era stato affidato con la prescrizione di custodirlo in un luogo privato. Trascorso il tempo previsto senza che venisse pagata la sanzione, è stata avviata la procedura ai fini della confisca del mezzo. Quindi, i primi giorni di settembre all’uomo veniva notificata l’ordinanza prefettizia con la quale, entro 30 giorni, doveva consegnare la sua autovettura alla depositeria autorizzata. Una volta che il veicolo, il 4 ottobre, è stato consegnato così come ordinato dalla Prefettura di Cremona, i militari hanno proceduto alla verifica delle condizioni dell’auto al fine di accertare se effettivamente fossero state rispettate le prescrizioni di custodia. Dal controllo, però, i carabinieri si sono accorti che il contachilometri riportava una cifra superiore di circa 10 mila rispetto alla data in cui l’autovettura era stata fermata e posta sotto sequestro. Verificata la violazione, il 40enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro e violazione di sigilli.