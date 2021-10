Bimbimbici, domenica 10 inaugurazione del circuito «Strada facendo»

CREMONA - Bimbimbici, da oltre 20 anni, è una manifestazione nazionale di FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani ed i giovanissimi. Eccezionalmente a causa del Covid, l’edizione di quest’anno si terrà domenica 10 ottobre in tantissime città d’Italia.

L’evento è una vera e propria occasione di festa. Il popolo di Bimbimbici è costituito da tutti coloro che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo più sostenibile ed in città più sicure per pedoni e ciclisti

A Cremona ci sarà l’inaugurazione del nuovo Circuito di Educazione stradale “Strada facendo” realizzato al Parco Sartori da FIAB Cremona insieme ai Lions International e con il patrocinio ed il contributo del Comune di Cremona, sarà un ulteriore motivo per acquisire nuove conoscenze sia sulle norme del Codice della Strada sia sull’uso e manutenzione della bicicletta. L'evento si svolgerà dalle 9,30 alle 13.

IL PROGETTO. I Lions Club di Cremona e FIAB, hanno deciso di unire le forze per la realizzazione del progetto Strada Facendo e donarlo alla Città di Cremona.

Uno spazio per i giovani, utile a promuovere l'educazione stradale ed anche quella civica, che può predisporre ad una mobilità sempre più ecosostenibile. Questo circuito serve a tutti, ai ragazzi che vanno a scuola e che seguiranno corsi di propedeutica stradale con la polizia locale e con Fiab ma anche alle famiglie che possono usufruire di un posto protetto e sicuro per insegnare ai propri figli ad andare in bicicletta.

Un'efficace educazione sui comportamenti da tenere in strada può instaurare negli alunni una “cultura formativa e civile” che diventi parte integrante del loro modo di vivere, che li porti a considerare il rispetto delle regole un atteggiamento normale e non una costrizione.

GLI OBIETTIVI. Attraverso l’educazione stradale possiamo educare i bambini:

ad essere responsabili nei confronti delle norme che regolano la vita sociale, affinché assumano gradualmente atteggiamenti corretti;

nei confronti delle norme che regolano la vita sociale, affinché assumano gradualmente atteggiamenti corretti; a sviluppare il rispetto dei diritti degli altri , la tolleranza del diverso da sé, una maggiore considerazione verso i membri più deboli della società;

, la tolleranza del diverso da sé, una maggiore considerazione verso i membri più deboli della società; a riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività umana;

che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività umana; a conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada ;

della ; a non farsi attrarre dal mito della velocità ;

; a saper osservare e rispettare l’ambiente ;

; a sviluppare le capacità di prevedere i comportamenti degli altri.



Cambiare gli stili di vita con un diverso modo di rapportarsi alla mobilità, per conoscersi, per socializzare, per la propria salute e per quella dell'ambiente. Contribuire, attraverso l’educazione stradale, al processo di formazione dei bambini, all'interno di quel grande campo di raccordo culturale ed interdisciplinare che è l’Educazione alla Convivenza Civile.

Il Lions Club International è un’associazione di servizio internazionale che, tramite una rete capillare di Lions Club, presta il proprio operato in tutto il mondo ed ha, tra gli scopi, quello di “prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità”. Così come in ambito internazionale e nazionale, in ambito territoriale si propone di acquisire i bisogni della collettività al fine di poterli soddisfare mettendo a disposizione tempo e competenze di ogni socio Lions.

Il progetto “Strada facendo” non si propone solo di realizzare un circuito stradale, ma di costruire un percorso educativo che insegni agli alunni, dalle materne alle primarie, a vivere la strada in modo più accorto, sicuro e responsabile come protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti e futuri motociclisti o automobilisti.

DESTINATARI DEL PROGETTO

• Alunni di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia

• Alunni del ciclo della Scuola primaria

RISORSE UMANE COINVOLTE

a) Il Comando della Polizia Municipale di Cremona e dei Comuni limitrofi (gli agenti terranno lezioni frontali in ogni classe e tali interventi saranno validi stimoli per le successive attività didattiche vissute direttamente sulla strada durante le uscite guidate prestabilite)

b) I volontari di Fiab Cremona (in relazione ai progetti che verranno approvati dai vari plessi scolastici)

c) Insegnanti delle classi coinvolte

d) I genitori degli alunni

e) Un esperto di Pronto Soccorso

f) Le Associazioni che ne faranno richiesta, purché si svolgano attività strettamente legate alle finalità del progetto

g)Le Associazioni che si occupano di disabilità e/o genitori di bambini portatori di handicap che possono così disporre di uno spazio in totale sicurezza