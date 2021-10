Prodi a Crema dialoga con i giovani

CREMA - Politico, economista, accademico, dirigente pubblico e dirigente d'azienda italiano, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana per due volte, ex Presidente della Commissione Europea: Romano Prodi sarà a Crema lunedì 11 ottobre (ore 20,30) come ospite di un incontro organizzato dall'Associazione RinasciMenti: «Dopo aver incontrato una delegazione della nostra associazione i primi giorni di settembre, il Professore ha voluto cogliere il nostro invito, ed essere presente a Crema per presentare il suo ultimo libro che si intitola “Strana vita, la mia” scritto con Marco Ascione, giornalista del Corriere della Sera».