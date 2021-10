Bimbo di 7 anni rischia di soffocare alla mensa scolastica: salvato

CREMONA - Attimi di grande apprensione e paura mercoledì scorso alla scuola primaria Bissolati di via Tagliamento. Erano circa le 13 quando, durante il servizio di mensa scolastica, un bambino ha rischiato di soffocare a causa di un pezzo di cibo che gli è rimasto conficcato in gola. Determinante l'intervento tempestivo del volontario in servizio che, appena si è accorto di quanto stava accadendo, ha avuto la prontezza di riflessi di afferrare il bambino per i piedi e di capovolgerlo; manovra azzeccata perché ha consentito al piccolo di espellere il cibo e di riprendere a respirare regolarmente.