Colpo di sonno, a Vailate con l'automobile abbatte un muro

VAILATE - Pare sia stato un colpo di sonno a causare l’incidente che ha visto coinvolta, l’altra notte, un’auto di grossa cilindrata guidata da un sessantenne di origini marocchine residente a Caravaggio, finita contro il muro della casa all’angolo fra via Roma e via Borghi Inferiori distruggendone una parte. Stando alle prime ricostruzioni, attorno alle 3 l’auto stava viaggiando da via Tanzi Montebello all’incrocio con le vie Borghi Inferiori e Roma. La parete colpita dal veicolo è quella di una stanza inutilizzata. Sul posto sono giunte una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza della Croce Bianca di Rivolta che ha trasportato l’automobilista in pronto soccorso. Ieri mattina i proprietari hanno chiamato l’impresa edile che ha provveduto a mettere in sicurezza il muro.