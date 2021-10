"Il bello... delle fogne", lavori con tecniche innovative in via Dante

CREMONA - Sono in corso i lavori da parte di Padania Acque nel tratto di rete fognaria compresa tra il civico 100 e il civico 106 di via Dante. L’intervento di riparazione dell’ammalorato tratto di condotta fognaria, effettuato tramite la tecnica del relining, permetterà al gestore dell’idrico cremonese di non ricorrere allo scavo (no-dig) a cielo aperto, minimizzando così l’impatto sulla circolazione veicolare e il disagio per i residenti. Infatti, Padania Acque si avvarrà di una tecnologia innovativa che permetterà l’inserimento di una guaina in fibroresina dentro il tubo esistente. In questo modo, sarà possibile ricostruire la condotta dall’interno senza ricorrere a effrazioni della carreggiata e allo smantellamento delle vecchie condutture.

Il tratto di via Dante interressato dall'intervento sotterraneo di Padania Acque

«Abbiamo chiesto al gestore del servizio idrico integrato di intervenire per risolvere gravi perdite alla rete fognaria senza interferire con la mobilità e il sistema urbanistico di via Dante, arteria fondamentale della viabilità cittadina – ha sottolineato l’Assessore alla Mobilità Sostenibile e Ambiente Simona Pasquali. – Padania Acque ha accolto la nostra richiesta utilizzando le migliori e più innovative tecniche di intervento, senza gravare in modo particolarmente oneroso». I lavori, che salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche si concluderanno entro la fine del mese di ottobre, valutati e pianificati insieme al Comune di Cremona e alla polizia locale, sono stati ritenuti indispensabili e inderogabili per la corretta funzionalità del servizio con lo scopo di prevenire rotture e ridurre quindi gli interventi di manutenzione.