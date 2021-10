Evade più volte dai domiciliari, arrestato 25enne di Romanengo

ROMANENGO - I carabinieri, in ottemperanza a un ordine di sospensione della detenzione domiciliare, hanno arrestato un cittadino italiano di 25 anni, residente nel comune. Il giovane, dal marzo scorso, era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare a seguito di una condanna a tre anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. Eppure, incurante delle prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza, il 25enne le ha più volte violate. L’ultimo episodio il 1° ottobre, quando i carabinieri di Romanengo lo hanno sorpreso fuori dalla sua abitazione alla guida di un’auto e in possesso di sostanza stupefacente, denunciandolo per evasione e segnalandolo alla Prefettura quale assuntore. In conseguenza anche a quest’ultimo fatto, il Magistrato di Sorveglianza competente, ricevuta la segnalazione dell’inosservanza, ha quindi deciso di revocargli la detenzione domiciliare ed è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cremona.