Schianto fatale contro un albero, muore 65enne di Postino

DOVERA - Non ce l'ha fatta Cesare Lanzoni, 65enne residente nella frazione di Postino. Coinvolto in un incidente stradale ieri pomeriggio sulla via Emilia a San Martino in Strada, nel Lodigiano, è morto poco dopo.

Trasferito in eliambulanza all'ospedale San Matteo di Pavia, è morto pochi minuti dopo l'arrivo al nosocomio.

Al volante della sua auto è andato ad impattare contro un albero. Fatali le conseguenze e inutile il lavoro di medici e infermieri del servizio di emergenza del 118 che hanno fatto il possibile per rianimarlo.