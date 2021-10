Covid, in provincia di Cremona risalgono i contagi: sono 14

CREMONA - Il dato di ieri - nessun contagio ma un decesso - aveva fatto ben sperare per l'avvio della nuova settimana. Nelle ultime 24 ore, invece, in provincia di Cremona sono stati registrati 14 nuovi casi di positività al Coronavirus.

IN LOMBARDIA

Con 61.204 tamponi effettuati è di 288 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo allo 0,4% (ieri 0,6%). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+3, 59) e nei reparti (+11, 358). Sono sette i decessi che portano il totale a 34.067 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 94 i positivi segnalati a Milano, di cui 39 in città, 19 a Bergamo, 31 a Brescia, 15 a Como, 14 a Cremona, 16 a Lecco, 1 a Lodi, 12 a Mantova, 20 a Monza, 19 a Pavia, 3 a Sondrio e 22 a Varese.

«Con la copertura vaccinale raggiunta, la nostra regione si avvicina al quarto mese di zona bianca e dati incoraggianti come quello che vede scendere il tasso di occupazione dei posti letto in area medica dal 7 al 5% e l’indice dei contagi per 100.000 abitanti a 24, la metà del limite fissato a 50». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una conferenza stampa organizzata a Palazzo Lombardia sull'andamento e la prosecuzione della campagna vaccinale. «Ora la macchina è pronta per completare quello che tutti ci auguriamo sia l’ultimo miglio per allontanarci dalla zona pericolosa: la terza dose o dose aggiuntiva per i soggetti più fragili» ha aggiunto.