Scende dalla rampa della tangenziale e invade l'altra corsia

PIADENA DRIZZONA - Incidente stradale lungo una rampa della tangenziale di Piadena Drizzona. Una Audi, scendendo dal cavalcavia in direzione strada statale 343 Asolana ha invaso la corsia andando a cozzare contro una Fiat 500 che procedeva in direzione opposta.

Sul posto una autoambulanza di Porto emergenza, i carabinieri, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. L’incidente ripete la stessa dinamica di altri sinistri già avvenuti in passato nello stesso punto. Qualche disagio alla circolazione.