Monumento preso a martellate, oltraggio ai Caduti

TORRE DE' PICENARDI - Martellate al monumento ai Caduti della seconda guerra mondiale posto sulla facciata della chiesa di Pozzo Baronzio. L’atto vile e spregevole è stato denunciato ieri dal sindaco Mario Bazzani ai carabinieri della stazione di Torre de’ Picenardi.

Qualcuno ha preso a mazzate un supporto marmoreo e non contento ha bruciato della plastica che ha annerito la superficie del monumento

«A quanto pare — spiega il primo cittadino — il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Qualcuno ha preso a mazzate un supporto marmoreo e non contento ha bruciato della plastica che ha annerito la superficie del monumento».

La lapide vandalizzata

Purtroppo nessuno ha visto nulla e la ricerca dei responsabili non si presenta per nulla facile. «Di fronte a gesti del genere, che configurano un vero e proprio vilipendio nei confronti di un luogo sacro nella memoria dei cittadini, si rimane davvero senza parole. Mi auguro solo sia una ragazzata anche se questo non toglie nulla alla gravità del gesto, assolutamente stupido e incivile».

Nel caso in cui qualcuno avesse notato qualcosa, è pregato di segnalarlo ai carabinieri. Qualunque dettaglio potrebbe essere utile. «Devono aver usato una certa forza per rompere il manufatto», commenta il sindaco.

Nel caso in cui fossero individuati, gli autori andranno incontro a responsabilità di natura penale. Oltre ai reati di danneggiamento (articolo 635 del codice penale) e di deturpamento di cose di interesse storico e artistico (articolo 639, comma 2), quanto avvenuto può configurarsi anche come al vilipendio delle forze armate (articolo 290).