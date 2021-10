Pescatore cade nel Naviglio: salvato dai Vigili del fuoco

CREMONA - È stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco un pescatore 37enne di origine moldava che venerdì sera era caduto nel Naviglio dalla sponda compresa fra la tangenziale e via Agostino Aglio.

I primi ad arrivare in via Naviglio, dieci minuti prima delle 23, sono stati i soccorritori della Croce verde di Cremona, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica. I sanitari si sono però resi subito conto di essere nell’impossibilità di prestare adeguato soccorso all’uomo in acqua e hanno chiesto l’aiuto dei pompieri.

Gli uomini del Comando provinciale di via Nazario Sauro sono arrivati alle 23,20, in supporto all’equipaggio del 118 che non riusciva a recuperare il pescatore in acqua. I lampeggianti dei mezzi di soccorso hanno suscitato la curiosità dei residenti, usciti a vedere cosa stesse accadendo.

Sul posto, più o meno a metà della via Naviglio, i Vigili del fuoco hanno schierato due mezzi e una squadra di cinque uomini al comando del caposquadra Gianluca Foresti: sono entrati in azione utilizzando specifiche tecniche di derivazione speleo alpinistica e fluviale. In particolare, hanno utilizzato il tube rescue, una boa galleggiante che facilita i soccorsi in acqua, consentendo ai soccorritori di avvolgere il tubo di salvataggio intorno alla persona da salvare. Si tratta di un dispositivo molto utilizzato nei Paesi che si affacciano sulle acque del Mare del Nord. Inoltre, sempre nell’ambito della preparazione e delle attrezzature Saf, i Vigili del fuoco sono dotati di mute stagne che venerdì sera sono state indossate da due uomini per immergersi in acqua e recuperare il pescatore, che era privo di conoscenza.

Portato a riva dai Vigili del fuoco, il pescatore è stato rianimato con il massaggio cardiaco dai soccorritori della Croce verde e trasportato all’ospedale di Cremona, dove è arrivato in codice verde, vale a dire in condizioni poco critiche.

Le cause della caduta in acqua sembrerebbero accidentali. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale: saranno loro a ricostruire la dinamica dell’incidente.