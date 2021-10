Soncino, nella Filanda torna la festa del volontariato: musica, balli e canti

SONCINO - Se ne sentiva ormai da troppo tempo la mancanza e fortunatamente la Festa del Volontariato Soncinese è tornato e pure in grande. Ben 23 associazioni e centinaia di cittadini si sono dati appuntamento nell’anfiteatro Da Vinci della filanda, nel weekend appena trascorso, per progettare insieme il futuro del paese, scambiarsi sorrisi e, ovviamente, fare del bene.

La banda civica ha aperto la manifestazione in filanda

«Partecipata, sentita e, ci sentiamo di dire, molto riuscita». Così, entusiasti, i volontari del borgo delineano il bilancio della più importante manifestazione solidale soncinese. Il piazzale dell’ex opificio, per l’occasione, si è trasformato in una vera e propria ‘cittadella del bene e delle buone intenzioni’ dove la parola d’ordine era inclusione.

Sul palco ospiti locali ma anche grandi figure che hanno portato significative testimonianze internazionali: Sohaila, per le famiglie afghane ospiti di «A Braccia Larghe», Santina Cedri, volontaria a Coronel Fabriciano (Brasile) per la Papa Giovanni XIIII e Mario Frank Borella, volontario in Africa socio del gruppo Fabio Moreni, seguiti a ruota da tutti i presidenti e i vertici delle 23 «Famiglie del volontariato», vale a dire Avis, Croce Verde, Amici dello Sport, Argo, Circolo Acli, Donne per Soncino ,Comitato Genitori I.C. Soncino, Il Grifone, Gruppo Fabio Moreni, Pro Loco, Banda Civica, Marciatori per la Pace, GasOglio, Pensionati e Anziani, Baskin Soncino, Gruppo Alpini, Combattenti e Reduci, San Vincenzo, Logos Gallignano, Gruppo H Quartiere Brolo, Corale San Bernardino, Gruppo Deca e Amici della Rocca.

Il vice-presidente dei podisti Eugenio Donati ha infine consegnato il contributo della Marcia per tutte le età alla presidente della Fondazione Silvana Comaroli, accompagnata dal consigliere Angelo Gorno. E poi musica, balli e canti per concludere in bellezza un’esperienza toccante ed emozionante.