Pandino, per gli alunni pranzare in mensa costa di più

PANDINO - C’è un consistente aumento per il costo della mensa scolastica: 0,47 euro a pasto, il che significa passare da 4,41 euro a 4,88, un incremento del 10,6% rispetto al costo applicato nell’ultimo quinquennio. La novità, che per i genitori significa un impegno economico maggiore per circa 85 euro all’anno, è stata inserita nel contratto d’appalto siglato dal Comune con la ditta Sodexo, già affidataria del servizio di refezione per elementari e materne dell’ente.

«L’aggiudicazione da parte di Sodexo è la risultante di una gara d’appalto basata, come sempre, su valutazioni oggettive degli elementi caratterizzanti il servizio offerto dai vari candidati – precisa l’assessore all’ Istruzione Sara Sgrò –: il costo del pasto è aumentato di 47 centesimi, in quanto la stessa ditta sostiene spese maggiori rispetto a quando era stato stipulato, tempo fa, il vecchio contratto. Non è il Comune a scegliere deliberatamente il prezzo, che viene invece calcolato dal privato in funzione dei propri oneri. Dopo anni e anni di prezzo bloccato da contratto, non si può considerare, in linea generale, che una ditta non applichi un aumento. Si pensi, ad esempio, all’adeguamento all’inflazione, ai nuovi livelli salariali di mercato per quanto riguarda il personale che Sdexo deve pagare. Poi ci sono costi aggiuntivi per adempimenti imposti in relazione al Covid, come l’acquisto di strumenti e prodotti specifici per igienizzare le superfici».

Lo scorso anno, il Comune aveva ricevuto somme significative dallo Stato per far fronte all’emergenza pandemica. Erano state destinate anche per far fronte all’aumento del costo della refezione scolastica determinato da diversi fattori: il personale aggiuntivo che la ditta aveva dovuto ingaggiare, l’acquisto di carrelli per la somministrazione dei pasti nelle aule, di prodotti necessari alla più intensa pulizia delle superfici.

«Ciò allo scopo di sgravare le famiglie di un rincaro inevitabile – ricorda Sgrò –: abbiamo dunque fatto tutto quello che era in nostro potere fare, avendo le risorse per farlo».

Quest’anno, però, non ci sono più contributi da destinare a questa finalità. «Ora come ora – prosegue l’assessore – un contratto nuovo di zecca scaturito da una gara d’appalto non può che portare con sé un ritocco al vecchio prezzo, che risulta ormai evidentemente anacronistico, superato, non più coerente con lo scenario attuale. L’inevitabilità dell’aumento sta nella matematica, nei numeri che governano l’operato della ditta, non nella scelta arbitraria dell’amministrazione». Pandino rimane comunque nella media cremasca.

«Sottolineo che altrove si arriva anche a un costo per pasto di 5 euro – conclude l’esponente della giunta Bonaventi –, noi siamo ancora saldi al di sotto di quella soglia, anche questo aspetto non è da sottovalutare. Inoltre, sto ragionando con gli uffici per trovare una formula che introduca una rimodulazione del prezzo in base all’Isee delle famiglie e per reperire, cosa fondamentale e non semplice, le risorse finanziarie necessarie allo scopo».

L’aumento era stato anticipato ai rappresentanti dei genitori durante le riunioni della commissione mensa. I costi in più graveranno anche sulle casse dell’ente di via Castello, in quanto i pasti degli insegnanti vengono pagati dal Comune, salvo poi essere in parte coperti da un contributo statale.