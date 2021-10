Covid, sono 10 i nuovi positivi in provincia di Cremona

CREMONA - Sono 10 i nuovi casi di positivà al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona; ieri erano stati 9. In Lombardia i casi sono stati 328, quattro i decessi.

IN LOMBARDIA

Sono 328 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 56.497 tamponi effettuati, su un totale di 15.194.153 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 decessi (il 2 ottobre era stato uno), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 34.054. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 359 di cui 57 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 9.583 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 840.761 (+176). Gli attualmente positivi in totale sono 9.999 (+148). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 88, Brescia 48, Varese 41, Monza e Brianza 34, Como 13, Bergamo 41, Pavia 12, Mantova 5, Cremona 10, Lecco 4, Lodi 8, Sondrio 6. (ITALPRESS)

IN ITALIA

Sono 2.968 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.312. Sono invece 33 le vittime in un giorno, ieri erano state 25. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 92.967, con un calo di 218 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.682.034, i morti 131.031. I dimessi e i guariti sono invece 4.458.036, con un incremento di 2.716 rispetto a ieri. Sono 431 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di uno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero, sono 21 (ieri erano 27). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.991, ovvero 66 meno di ieri. Sono 285.960 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 355.896. Il tasso di positività è all’1%, in lieve crescita rispetto allo 0,9% di ieri. (ANSA)