Sergnano, lo Scuolabus va kappao: salta il servizio per le medie

SERGNANO - Da domani (lunedì 4 ottobre) e per tutta la settimana, causa un problema tecnico allo scuolabus, che va riparato in officina, salterà il servizio di trasporto per gli studenti delle medie. Si tratta di pochi ragazzi, che vivono nelle zone più periferiche del paese o nelle case sparse e cascine. Disagi in vista anche per i bambini delle elementari. Per evitare di lasciare a piedi 35 alunni che utilizzano il pulmino del Comune, l'amministrazione ha infatti noleggiato un mezzo da 20 posti. Dovrà dunque effettuare un doppio giro, sia all'andata, sia al rientro dalle lezioni, con un cambio inevitabile di orari e abitudini.