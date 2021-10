In auto decine di confezioni di generi alimentari, coppia denunciata

PANDINO - I carabinieri hanno fermato l'auto, con a bordo una coppia di coniugi rumeni, per un normale servizio di controllo stradale lungo la S.P. 472 nel comune di Pandino, ma subito è emerso che la vettura risultava segnalata perché in uso a persone dedite a furti all’interno di supermercati. I militari hanno così procededuto a una più accurata ispezione del veicolo, e all'interno del bagagliaio hanno rinvenuto numerose confezioni di generi alimentari deperibili, quali tranci di grana padano, confezioni di carne fresca, scatolette di tonno, pacchi di merendine, cioccolato e varie lattine di bevande energizzanti. Insospettiti dall’atteggiamento della coppia, i carabinieri svolgevano ulteriori accertamenti a seguito dei quali hanno accertato che i generi alimentari rinvenuti erano stati rubati in alcuni supermercati della zona di Treviglio e che i due erano già stati più volte denunciati per fatti analoghi.

IL MODUS OPERANDI

La coppia agiva indisturbata: al termine degli 'acquisti', attraverso la porta d’ingresso, la donna passava al marito - che aspettava al di fuori - le borse della spesa con i generi alimentari asportati, eludendo in tal modo i sistemi antitaccheggio e di sorveglianza degli esercizi commerciali. Al termine degli accertamenti, la merce recuperata dai carabinieri è stata riconsegnata ai legittimi proprietari e i due cittadini rumeni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona in concorso per ricettazione di generi alimentari.