Via Bredina: no del Comune a un nuovo insediamento della grande distribuzione

CREMONA - Nell'area di via Bredina, zona di Maschio Gaspardo, non ci sono le condizioni per insediare una nuova grande distribuzione. Questa la posizione della Giunta comunale espressa nell’incontro di oggi con i rappresentanti della azienda Maschio Gaspardo e maturata dopo numerosi approfondimenti e confronti. Infatti, rispetto alle linee di indirizzo definite in Consiglio comunale nel 2019, non risultano rispettate tutte le condizioni necessarie per dare il via ad un percorso di modifica della destinazione dell’area. Mancano, ad esempio, il mantenimento del livello di occupazione, il rapporto diretto con l’eventuale soggetto attuatore dell’investimento, un intervento forte di utilità pubblica. A questo si aggiunge che il bilancio 2020 della capogruppo Maschio-Gaspardo risulta positivo e con un trend in crescita.

Allo stesso tempo l’Amministrazione si impegna, per il suo ruolo, a interloquire con l'azienda, in stretto contatto con i sindacati e con la massima volontà di collaborazione con la proprietà, all’interno della promozione di progetti sulla zootecnia e sull’agroalimentare finalizzati allo sviluppo e all'occupazione.