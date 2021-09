Tromba d'aria, richieste danni per 5 milioni

SORESINA - È un conto da cinque milioni di euro quello causato dalla tromba d’aria che domenica 19 settembre si è abbattuta sulla zona sud di Soresina, scoperchiando capannoni, impianti sportivi e abitazioni. La stima, ancora provvisoria e fatalmente destinata a salire, è calcolata in base alle richieste di risarcimento sin qui pervenute all’ufficio tecnico del Comune, dov’è stato attivato uno sportello per creare una sorta di ponte tra i cittadini e la Regione, l’ente al quale è stato chiesto con un’apposita delibera di giunta di riconoscere lo stato di calamità e dal quale si attende lo stanziamento dei fondi.

Più di trenta, al momento, le istanze catalogate dai funzionari comunali, in netta prevalenza firmate da imprenditori, artigiani locali, e anche qualche impresa agricola, con attività dislocate tra via Bruciate e via Inzani: la fascia di territorio, insieme alla zona dello stadio, in cui il tornado si è formato e ha fatto più male. A far impennare la somma totale dei danni sono i numerosi e costosissimi impianti fotovoltaici installati sui tetti di fabbricati industriali, e non solo, strappati via dalla furia del vento. Ad oggi la quantificazione si aggira sui cinque milioni, al netto però delle conseguenze patite dalle strutture pubbliche: in particolare il campo da calcio (copertura di un magazzino proiettata ad oltre 100 metri di distanza, garage degli automezzi rimasto senza tetto, gazebo dell’attività di base ko), il palazzetto dello sport (finestra sfondata, controsoffitto parzialmente lesionato), il bocciodromo (pluviali danneggiati) e i campi da tennis (recinzione quasi interamente piegata).

La buona notizia, per i soresinesi, è che i termini per la presentazione delle domande sono stati riaperti. Inizialmente era stato fissato come limite ultimo mercoledì 19 settembre, ma la ricognizione dei danni sta continuando e potrà proseguire ulteriormente fino a una nuova scadenza indicata da Regione Lombardia con l’eventuale provvedimento di riconoscimento dello stato di calamità naturale. Le modalità di invio delle dichiarazioni sono sempre le solite, ovvero attraverso la posta elettronica certificata con una mail indirizzata a comune.soresina@pec.regione.lombardia.it. I moduli da compilare si possono ritirare presso gli uffici oppure scaricare dal sito internet istituzionale dell’ente.

Soresina non è l’unico comune lombardo alle prese con le richieste di risarcimento danni scaturite dagli eccezionali eventi meteorologici di undici giorni fa. Di trombe d’aria se ne sono generate anche sul Bresciano, in territorio di Pontevico, nel Lodigiano a Corte Palasio, e nel Pavese. Vortici di breve durata ma improvvisi e potentissimi: pericoli che fino a poco tempo fa venivano considerati inesistenti in Pianura Padana e con i quali oggi, forse a causa dei cambiamenti climatici, si è costretti a fare i conti.