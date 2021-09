"Un ubriaco ci molesta": ricercato finisce in arresto

CREMONA - Doveva scontare una pena residua di quasi sette mesi per lesioni aggravate: il pregiudicato 57enne è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona dopo una segnalazione scattata nella serata di domenica. Sono le 21.30 quando una pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona interviene in un locale pubblico della città, su richiesta di alcuni cittadini: "C'è un ubriaco che infastidisce clienti e passanti". I militari lo bloccano e lo identificano: immediatamente emerge che l'uomo ha a carico un provvedimento di arresto da eseguire. Il 57enne era ricercato da alcuni mesi per una condanna del Tribunale di Pavia in seguito al reato commesso in territorio pavese nel luglio del 2017. L’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Pavia aveva emesso il provvedimento restrittivo nei suoi confronti, ma l’uomo non era stato mai rintracciato.