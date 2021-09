Suinicoltura, incontro di Confagricoltura Lombardia

CREMONA - Giovedì 30 settembre, dalle ore 17.30 e fino alle 19.30, nella Sala Stradivari di CremonaFiere è in programma un incontro pubblico con gli allevatori di suini promosso dalla Sezione suinicola di Confagricoltura Lombardia. Un appuntamento importante che arriva in una fase in cui il settore si sta riprendendo dopo un lungo periodo di crisi. I protagonisti della filiera potranno partecipare a un dibattito su temi centrali per il comparto: diversi gli argomenti che saranno trattati. Tra questi i pesi dei suini al macello e le norme per la regolarizzazione delle partite fuori peso; i problemi delle linee genetiche ammesse alla produzione dei prodotti dop; e poi ancora classyfarm, gabbie e benessere animale e un focus sui mercati e sul nuovo regolamento CUN. Alla serata interverranno Riccardo Crotti, Presidente di Confagricoltura Lombardia e Presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi; Giovanni Favalli, Vicepresidente della Sezione suini di Confagricoltura Lombardia; Davide Berta, Vicepresidente della Sezione suini di Confagricoltura Lombardia e Rudy Milani, Presidente della Sezione suini di Confagricoltura.