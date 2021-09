Cremona, trasporto scolastico: per ora scongiurati i doppi ingressi

CREMONA - Il tavolo prefettizio sul trasporto scolastico ha per ora scongiurati i doppi ingressi a scuola. A riunirsi, coordinati dal prefetto Vito Danilo Gagliardi, sono stati i rappresentanti di Comune e Provincia, il direttore dell'agenzia di Trasporto Pubblico Locale e il provveditore. L'esito del confronto e della sperimentazione messa in atto ha portato alla decisione di continuare con gli ingressi unici fino al 16 novembre. "A metà novembre ci ritroveremo per capire se la sperimentazione può diventare la normalità, ma per allora le scuole dovranno aver elaborato un piano di ingressi ad orari scaglionati che possa essere attivato fin dal 17 novembre - ha detto il prefetto -. Noi siamo fiduciosi, non è detto che si arrivi a questo, ma bisogna essere pronti. Per ora i dati ci dicono che non c'è necessità di ingressi ad orari scaglionati".