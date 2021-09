Allattamento materno, corsi on line e sì al vaccino per donne gravide e puerpere

CREMONA - In occasione della settimana mondiale per l’allattamento materno, che si svolge dal 1° al 7 ottobre, l’ASST di Cremona organizza una serie di incontri tematici online, a cui è possibile partecipare mandando una e-mail di adesione come indicato nel calendario riportato più avanti. Gli incontri sono tenuti dagli operatori dei Consultori di Cremona e Casalmaggiore, in collaborazione con gli operatori delle Unità Operativedi Ostetricia e Ginecologia, Patologia Neonatale e con il Servizio vaccinazioni. Si parlerà di primo soccorso e incidenti domestici; di come comportarsi quando nasce un fratellino, di corretta alimentazione e soprattutto dell’importanza di vaccinarsi contro il Covid-19 in gravidanza e durante l’allattamento.

«Sono ormai sei anni che in occasione della settimana dedicata all’allattamento ASST Cremona, insieme ad ATS Val Padana, propone un calendario di iniziative per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’allattamento materno come elemento fondamentale della salute di tutta la popolazione» dichiara Paola Mosa (Direttore Socio Sanitario ASST di Cremona). «L’attualità ci porta a sottolineare che la vaccinazione Covid-19 in gravidanza e durante l’allattamento è possibile e sicura. Per rasserenare le mamme dubbiose, quest’anno abbiamo voluto dare risalto a questo tema» affermano all’unanimità Enrica Ronca ed Enrica Mantovani (rispettivamente Responsabili del Consultorio di Cremona e di Casalmaggiore), che sottolineano come «i vaccini contro il Covid-19 sono ben tollerati dalle madri e dal bambino allattato al seno, e non comportano in modo categorico il rischio di innescare un'infezione attiva». È fondamentale ricordare che attraverso il latte materno il bambino riceve solamente gli anticorpi contro il Covid-19 e non il vaccino. Ciò assicura un certo livello di protezione anche nei più piccoli. Per questo l’invito che l’ASST di Cremona rivolge alle donne è: vaccinatevi! I servizi offerti dai Consultori di Casalmaggiore e Cremona propongono consulenze individuali e corsi tematici. Le donne possono condividere la loro esperienza con altre mamme e ricevere un adeguato supporto, anche psicologico.

L'equipe del Consultorio di Cremona

L'equipe del Consultorio di Casalmaggiore

VIDEOCORSI ON LINE, ECCO IL CALENDARIO 2021

Le iniziative si svolgeranno tramite la piattaforma Cisco Webex Meeting. Per partecipare è sufficiente inviare una e-mail agli indirizzi indicati in corrispondenza di ogni evento specificando Cognome, Nome e data di nascita. Gli operatori provvederanno a contattare gli interessati indicando le modalità di accesso.



VENERDÌ 1 OTTOBRE

Ore 10.30: Quando nasce un fratellino

Intervengono: Cecilia Bernocchi, Pisocologa; Agnese Tranchino, Assistente Sociale

Per partecipare inviare una mail a consultorio.psicosocio@asst-cremona.it



MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE

Ore 15.00: Vaccinazione Covid in gravidanza e allattamento

Intervengono: Antonella Laiolo, Pediatra, Direttore Servizio Vaccinazioni; Enrica Ronca, Ginecologa, Responsabile Consultorio di Cremona; Enrica Mantovani, Psicologa, Responsabile Consultorio di Casalmaggiore

Per partecipare inviare una mail a consultorio.salutedonna@asst-cremona.it (utenti di Cremona) oppure consultorio.casal@asst-cremonna.it (utenti di Casalmaggiore)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE

Ore 14.30: Primo Soccorso e prevenzione incidenti domestici

Intervengono: Aurelia D’Avola, Assistente Sociale; Cristina Agazzi, Assistente Sanitaria

Per partecipare inviare una mail a consultorio.casal@asst-cremona.it



VENERDÌ 8 OTTOBRE

Ore 10.30: Alimentazione mamma

Intervengono: Valeria Spingardi, Ostetrica; Mara Begnamini, Assistente Sanitaria

Per partecipare inviare una mail a consultorio.salutedonna@asst-cremona.it



PER INFORMAZIONI

Consultorio Familiare di Cremona - Via San Sebastiano, 14

E-mail: consultorio.salutedonna@asst-cremona.it

Tel. 0372 497798-791, lun-ven, dalle 8.30 alle 17

Cell: 335 6606685, lun-ven, dalle 8.30 alle 17



Consultorio Familiare di Casalmaggiore, Piazza Garibaldi, 3

E-mail: consultorio.casal@asst-cremona.it

Tel. 0375 284161, lun-ven, dalle 8.30 alle 12.30