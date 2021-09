Si è spento Gianezio Dolfini, una vita da repubblicano

CREMONA - Si è spento nelle scorse ora a 93 anni Gianezio Dolfini, dal 1970 al 1974 presidente di Aem, storico esponente dei repubblicani cremonesi e a lungo presidente della sezione cremonese dell’Associazione Mazziniana Italiana, che per decenni ha organizzato in città decine e decine di incontri pubblici e di studio, tutti di assoluto rilievo, e ricoperto importanti incarichi pubblici, istituzionali ed amministrativi. Dolfini ha dato un contributo fondamentale, a livello locale, per la conoscenza della storia del Partito repubblicano italiano e lo studio della figura dei più importanti esponenti di quel partito, a cominciare da Ugo La Malfa. In anni più recenti Dolfini aveva partecipato a varie iniziative, tra cui il debutto di una lista civica in occasione delle elezioni comunali del 2014, quelle che videro la contrapposizione tra Oreste Perri e Gianluca Galimberti.