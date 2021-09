Crema, Beretta in Consiglio con un cane di peluche

CREMA - Il consigliere di Forza Italia Simone Beretta si è presentato in Consiglio comunale con un cane di peluche, evidenziando in maniera ironica la sua contrarietà alla scelta del Comune di permettere ai dipendenti di portare l’amico a quattro zampe al lavoro. Dal 1° ottobre, infatti, il Comune di Crema avvierà un progetto, della durata di un anno, con l’obiettivo di incrementare il grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori dell’Ente. La richiesta del dipendente dovrà essere indirizzata al dirigente responsabile del Settore di appartenenza, che verificherà le condizioni e i requisiti e procederà all’autorizzazione, accertando prima l'assenza di ostacoli, come ad esempio colleghi che soffrano di allergia al pelo del cane o a cui possa comunque recare disagio la presenza di un animale all’interno dell’ufficio.