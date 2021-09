Incidente a Vicobellignano, il 21enne in condizioni molto serie

GUSSOLA - La prognosi è riservata e le condizioni cliniche sono sempre molto serie per G.R., il 21enne protagonista dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato lungo la strada statale 343 Asolana a Vicobellignano, frazione di Casalmaggiore. Il ragazzo è ricoverato all’ospedale di Varese, dove sabato sera è stato condotto in eliambulanza, con il velivolo giunto da Como, direttamente dal luogo del sinistro stradale. Le sue condizioni, ai primi soccorritori, erano sembrate subito molto gravi, per il politrauma e le diverse lesioni riportate. Una volta giunto a Varese, il 21enne è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico, terminato intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica. Risulta che i chirurghi abbiano dovuto procedere all’asportazione di alcuni organi interni per poter salvare la vita al ragazzo. Le condizioni risultano comunque stazionarie.

L’incidente ha suscitato una vasta impressione non solo a Gussola, ma anche a San Martino del Lago, dove la famiglia del giovanissimo abitava sino a qualche tempo fa. «Preghiamo per questo ragazzo – ha detto il parroco don Roberto Rota –. Lo abbiamo fatto già domenica, quando abbiamo saputo dell’incidente e con don Umberto (Leoni, il vicario, nda) ci siamo interrogati inizialmente su chi fosse, quando le notizie non erano ancora cert Continuiamo a ricordarlo nelle preghiere perché le sue condizioni di salute possano migliorare e per sostenere la sua famiglia in questo difficile momento».