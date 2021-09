Padana Soccorso cerca volontari: al via un corso di formazione

SAN GIOVANNI IN CROCE - La pubblica assistenza Padana Soccorso cerca volontari e per questo ha organizzato un corso di formazione in primo soccorso per addetti al trasporto sanitario. Non per gli interventi in emergenza, ma per il trasporto dei pazienti ad esempio da una abitazione ad una struttura di cura.

La presentazione dell’iniziativa, aperta a tutti gli interessati, si svolgerà alle 20.30 di martedì 12 ottobre nella sala corsi della sede in via Aragona 2 a San Giovanni in Croce.

Il corso è finalizzato al reclutamento di aspiranti soccorritori volontari. Le lezioni si terranno tutti i martedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.30 per una durata complessiva di 46 ore. Il corso si terrà nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

Chi volesse informazioni ulteriori può contattare il referente del corso, Ivano Ressi, al numero 331-5601343. La modulistica di iscrizione è disponibile presso le sedi di San Giovanni in Croce e di Casalmaggiore oppure può essere scaricata dal sito www.padanasoccorso.jimdo.com