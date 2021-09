Quarantenne scatenata, aggredisce gli agenti e danneggia la volante: arrestata

CREMA - Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema ha tratto in arresto per: Resistenza a Pubblico Ufficiale, Lesioni e Danneggiamento Aggravato, una quarantenne di origine bulgara, cittadina italiana, residente a Crema, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona nonché in ambito di stupefacenti.

La vicenda si verificava l’altro pomeriggio quando la donna, durante un controllo all’intero di un locale, dopo aver avuto una discussione con la titolare del bar, dapprima ha cercato di aggredirla e successivamente si è avventava, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sugli agenti colpendoli con calci, graffi e pugni, provocando loro lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

La donna a fatica è stata immobilizzata e tratta in arresto; durante l’accompagnamento presso gli Uffici del Commissariato danneggiava l’auto di servizio.

Il giorno successivo veniva condotta per il relativo giudizio direttissimo innanzi al giudice del Tribunale di Cremona che convalidava l’arresto e applicava la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione da scontare in detenzione domiciliare.

A seguito di interventi pregressi e di attività investigative svolte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza sono stati attribuiti alla donna alcuni episodi criminosi avvenuti in città nelle ultime settimane e precisamente: