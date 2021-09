Disabilità e salute, relatore d’eccezione Luigi Croce: «L'obiettivo è la qualità della vita»

CASALMAGGIORE - Tutto esaurito all’Auditorium Santa Croce, sabato pomeriggio, per il convegno “Progettare qualità di vita con l’Icf: a casa, a scuola e in comunità”.

L’evento, promosso dall'associazione Stelle sulla Terra - ODV, formata da famiglie di bambini e ragazzi caratterizzati da neurodiversità, in collaborazione con il Comune di Casalmaggiore e il Centro di Servizio per il Volontariato - CSV Lombardia Sud, ha visto sul palco ad approfondire il tema - la Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e della salute - un relatore d’eccezione, Luigi Croce, medico chirurgo di fama internazionale, specialista in Psichiatria e Psicoterapia e professore di Neuropsichiatria Infantile presso l'Università Cattolica di Brescia.

Greta Visioli, presidente dell’associazione, ha dato il benvenuto e salutato i partecipanti ricordando i tanti progetti promossi sul territorio con entusiasmo, volontà ed impegno nel corso degli ultimi due anni, fra tutti il tavolo permanente sulle disabilità, l'apertura del punto di ascolto, la mountain inclusive e la storia di Cuore rosso e Stella blu.

Croce ha approfondito la "Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e della salute" (Icf) andando ad analizzare tutte le sue componenti, dai concetti di “performance” e “capacity", al ruolo dell'ambiente, alle barriere e ai facilitatori, fino ad arrivare a temi più attuali come il piano educativo individualizzato, la qualità della vita e il profilo di funzionamento.

Alta la partecipazione al convegno che già dal martedì precedente aveva registrato il tutto esaurito. Fra tutti la Visioli ha voluto ringraziare “Gianfranco Salvatore per il Comune di Casalmaggiore, Sara Ferrari, Csv Lombardia sud. Le famiglie, il direttivo, gli associati e i volontari di Stelle sulla Terra. Grazie a tutti quelli che ci sostengono nel cammino quotidiano come Francesco Caffelli e Sara Pisani, le cooperative il Cerchio e Santa Federici con Cristina Cirelli e tutte le educatrici, le dottoresse Alessia Angeloro, Chandra Braga e la logopedista Elisa Basso. Le dirigenti scolastiche, il Centro territoriale per l'Inclusione e i docenti tutti che accompagnano nell'educazione e nell'apprendimento i nostri bambini e ragazzi. Gli ospiti speciali come Laura Delfino, Solco Mantova, Liana Boldori, vicepresidente di Fondazione Sospiro e Marilena Zacchini. Fondamentale il professor Croce che ha saputo rispondere ai nostri quesiti sul tema dell’Icf e con cui stiamo progettando azioni future, grazie”.