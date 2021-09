Le ruote delle supercar nel furgone rubato

SABBIONETA - I carabinieri della Compagnia di Viadana hanno ritrovato a Sabbioneta due veicoli rubati: una vettura sottratta dal garage di una famiglia del paese e un furgone utilizzato per trasportare ruote razziate di supercar.

RUBATA E RECUPERATA

L'auto rintracciata dai militari era sparita giovedì scorso: i ladri, approfittando dell'assenza dei padroni di casa, si erano introdotti nell'abitazione impossessandosi delle chiavi del mezzo per poi darsi alla fuga. La denuncia della famiglia ha fatto scattare le ricerche: i carabinieri, affidandosi anche all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo le arterie stradali della provincia, hanno così recuperato l’auto a Colorno, nel Parmense, dove era stata abbandonata. La vettura, dopo i rilievi tecnici, è stata restituita al legittimo proprietario.

TRAFFICO DI RUOTE DI SUPERCAR

Praticamente nelle stesse ore i carabinieri di Sabbioneta, al termine di un'approfondita attività investigativa, hanno perquisito una cascina in disuso trovando un furgone rubato alcune settimane in provincia di Parma, sul quale erano state apposte targhe asportate da un altro veicolo in provincia di Cremona. All’interno del furgone c'erano numerosi arnesi da scasso e svariati cerchi in lega con relativi pneumatici per auto di grossa cilindrata, con ogni probabilità oggetto di furto. Il furgone e le targhe verranno restituiti ai legittimi proprietari, mentre sono in corso i dovuti accertamenti per risalire ai titolari.