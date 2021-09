Ruba la bicicletta di un carabiniere davanti alla caserma, arrestato

MONTICELLI D'ONGINA - Ha rubato la bicicletta di un carabiniere, proprio davanti alla caserma, ma è stato arrestato in flagranza di reato. Per un 22enne residente in paese oggi si sono aperte le porte del tribunale, dove è stato processato per direttissima con l’accusa di furto. L’arresto è stato convalidato e sono stati richiesti i termini a difesa. Tutto è accaduto in mattinata, quando una signora ha attirato l’attenzione di un militare fuori servizio spiegando che un giovane - accasciato a terra - si sentiva poco bene. Il carabiniere lo ha accompagnato in caserma per rifocillarlo, ma quando il 22enne ha lasciato l’edificio di piazza Casali, ha deciso di salire in sella alla bici di un altro carabiniere posteggiata fra porta blindata e portone d’ingresso. È stato bloccato poco distante.