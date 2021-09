Casalmaggiore, all'asta l'ex ospedale di via Cairoli

CASALMAGGIORE - L'Asst di Cremona mette in vendita l'ex ospedale di via Cairoli. Il prezzo a base d'asta è di un milione e 470 mila euro e le offerte possono essere presentate entro mezzogiorno del 18 novembre. La notizia è ufficiale ed è contenuta nel bando di asta pubblica pubblicato sul sito dell'Asst di Cremona. Il complesso immobiliare - in condizioni di avanzato degrado da anni - risulta bene dichiarato “d’interesse culturale”, ma già il 20 agosto 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali ha rilasciato specifica autorizzazione all’alienazione. Il valore dell’immobile è stato determinato dalla perizia di stima redatta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio Provinciale di Cremona. Soddisfatto il sindaco Filippo Bongiovanni: "Sono contento che finalmente Asst Cremona abbia posto in vendita, mediante asta pubblica, il vecchio ospedale, ricordo che per chi volesse investire la zona, grazie al progetto attrACT di Regione Lombardia, a cui come comune abbiamo aderito, gode di particolari benefici fiscali. Almeno una speranza di rilancio e di risoluzione di una ferita aperta nella città oggi si concretizza. Come amministrazione da subito ce ne siamo occupati e dopo oltre 2 anni di solleciti abbiamo finalmente una prima risposta".