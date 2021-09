Una zattera di rifiuti per il telerilevamento della plastica nel Po

MOTTA BALUFFI - “Alla Cava Ronchetto di Motta Baluffi è stata posizionata una piattaforma, costruita sul posto con rifiuti plastici, che servirà ai satelliti per rilevare la presenza di plastica abbandonata lungo il Po”. Lo ha riferito il vicesindaco di Motta Baluffi Antonietta Premoli, spiegando che la piattaforma, ancorata ad una boa, resterà tre mesi circa. Il progetto dell'Autorità di Bacino, in collaborazione con l'Università di Padova, è stato reso possibile dal Mab Unesco Po Grande. Premoli aggiunge: "Un grazie infinito a Mauro che, con la sua barca, ha reso possibile il collocamento al largo di questa "zattera" di rifiuti e a Davide Persico (sindaco di San Daniele Po e docente universitario a Parma, nda) per le bellissime foto che documentano tutto il lavoro svolto”.

Spiega Persico: “Si tratta di un progetto di telerilevamento dell'Autorità di Bacino in collaborazione con l'Università di Padova per il quale mi è stata chiesta una collaborazione. La zattera è stata collocata nella cava Ronchetto di Motta Baluffi dove rimarrà ancorata ad una boa per circa tre mesi in attesa che diversi satelliti la sorvolino provando a rilevare il materiale plastico. Lo scopo dell'esperimento è quello di utilizzare i satelliti per individuare i rifiuti plastici dispersi nel fiume e in golena al fine di procedere con recuperi e bonifiche ambientali. Un bel progetto reso possibile dal Mab Unesco Po Grande”, conclude Persico.