Vescovato, lite per una mancata precedenza: 50enne in ospedale

VESCOVATO - Ci sarebbe un diverbio tra automobilisti, per una mancata precedenza, all'origine dell'aggressione avvenuta questa mattina in piazzale Europa a Vescovato. Secondo quanto emerso, il fatto è iniziato a Gadesco sulla via Mantova. I due conducenti si sono poi fermati a Vescovato e lì dalle parole si è passati ai fatti. Un uomo di 50 anni di Montichiari è stato trasportato in ospedale a Cremona dopo essere stato preso a calci e pugni. Al momento non si conosce l'identità dell'altra persona coinvolta. In corso le indagini dei carabinieri.