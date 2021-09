Ruba un paio di cuffie Bluetooth, spintona gli addetti alla sicurezza e si dà alla fuga: arrestato

CREMONA - I militari del NOR – Sezione Radiomobile, al termine di accertamenti, ieri pomeriggio hanno tratto in arresto per il reato di tentata rapina O.M., 48enne, italiano, residente a Cremona, disoccupato con precedenti di polizia.

A metà pomeriggio, a Cremona presso il negozio “Risparmio Casa”, il 48enne è stato fermato - dopo aver oltrepassato le casse - dal vicedirettore dell’esercizio commerciale: era stato visto prelevare dagli espositori un paio di cuffie Bluetooth e occultarle nel suo marsupio. All’atto del controllo, inoltre, ha reagito dando in escandescenza e spintonando gli addetti alla sicurezza per assicurarsi la fuga. L'uomo è riuscito ad allontanarsi dopo essersi disfatto della refurtiva.

I militari intervenuti, prontamente attivati dalla Centrale Operativa, si sono recati sul posto e hanno bloccato e individuato l’uomo poco distante anche grazie alla collaborazione di alcuni cittadini che hanno assistito all’episodio.

O.M. è stato pertanto arrestato per tentata rapina e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cremona in attesa del rito direttissimo.