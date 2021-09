Sempre più famiglie in crisi, il consultorio triplica

CREMA - La crisi economica e di conseguenza sociale colpisce sempre più pesantemente le famiglie cremasche. E la Diocesi mette in campo nuove risorse e triplica gli spazi del consultorio familiare Insieme, aperto nel 2009 ed entrato in piena attività 11 anni fa. Dalle poche decine di persone che si rivolgevano alla struttura, voluta dall’associazione «Insieme per la famiglia» e diretta da Veruska Stanga, negli anni si è arrivati a una media di 700 «accessi» ogni dodici mesi, con circa 350 persone seguite costantemente. Per garantire maggiori spazi e funzionalità al consultorio, l’associazione guidata dal presidente don Stefano Valerani ha trovato una nuova casa, che sarà inaugurata sabato alle 9.30: dalla storica sede di via Frecavalli, ormai troppo stretta, la struttura si è trasferita in via Carlo Urbino 23, all’interno dell’edificio che ospita le suore del Buon Pastore.

Lo spazio fisico passa così da 200 a 600 metri quadrati. Il consultorio, forte di 60 tra collaboratori, dipendenti e volontari, tra cui numerosi specialisti (psicologici, ginecologi, ostetriche, avvocati), lavora su più fronti. Accreditato dalla Regione fornisce servizi essenziali seguendo famiglie in difficoltà sociale e economica e di conseguenza, minori che hanno bisogno di una guida nello studio e non solo. Il tutto gratuitamente per l’utenza. Poi ci sono attività come i corsi pre-parto e per neo mamme, anche questi gratuiti; la formazione nelle scuole, per far fronte a problemi legati al bullismo, ma anche per educare i più giovani all’affettività e alla sessualità.