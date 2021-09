Padania Acque, visita di Schneider Electric per la digitalizzazione negli impianti

CREMONA - Il vicepresidente Business Development del settore acqua e acque reflue di Schneider Electric Julien Arnaud si è recato in visita alla sede cremonese di Padania Acque, accompagnato da Claudio Giulianetti e Donato Pasquale, rispettivamente vicepresidente Industrial Operations e key account manager dell’azienda francese. La delegazione ha incontrato l’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi, il direttore generale Stefano Ottolini, il direttore tecnico Giovanni Sala per un confronto sui nuovi obiettivi su cui il gestore dell’idrico cremonese sta investendo le proprie energie: sostenibilità, sicurezza e qualità del lavoro, raggiungibili anche grazie a ricerca e innovazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

In particolare, il focus dell’incontro è stato il progetto SCADA, grazie al quale l’azienda dell’idrico cremonese è in grado di telecontrollare da remoto circa l’80% dei propri impianti dall’emungimento alla restituzione della risorsa idrica all’ambiente. Il progetto punta a ottimizzare il funzionamento degli impianti, riducendo le perdite idriche e i consumi energetici, con lo scopo di migliorare la propria efficienza. Un progetto sul quale Padania Acque vuole investire e perfezionarsi, al fine di estendere e migliorare la qualità del proprio sistema di gestione in un’ottica di innovazione e sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale che economico.