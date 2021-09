Addio a Gianni Guzzoni, fotografo rock innamorato dei Beatles

CREMONA - Si è spento Gianni Guzzoni, 72 anni, conosciutissimo sotto il Torrazzo anche per le sue passioni: la fotografia e la musica. Se ne è andato dopo aver combattuto per mesi, e con tutte le sue forze, contro una malattia che alla fine ha prevalso. Ma Gianni, da persone discreta qual era, non dava mai modo alla sofferenza di prendere il sopravvento e appariva sempre pacato e sorridente come lo era sempre stato. Aveva lavorato per anni da Canesi Diffusione e distribuiva con il suo furgone «La Provincia». Guzzoni lascia nel dolore il figlio Adriano e i nipoti Riccardo e Giacomo. Dopo la pensione, si era completamente dedicato alle sue due passioni, la musica e la fotografia, e le aveva combinate insieme. Era una presenza fissa, sotto il palco con l’inseparabile macchina fotografica, ai concerti organizzati a Cremona e nei dintorni, ma frequentava anche i locali della città e le feste di paese: l’importante era che qualcuno salisse su un palco a suonare e Gianni era lì a cogliere la performance con i suoi scatti, sempre puntuali. La sua grande passione musicale erano i Beatles: la sua casa era letteralmente tappezzata da dischi, poster, gadget e memorabilia dei Fab Four.