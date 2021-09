Botte tra le due rivali in amore: piazza Moro come un ring

CREMONA - Botte per amore. In strada. È accaduto intorno all’ora di pranzo, in piazza Aldo Moro. Sotto gli sguardi increduli delle persone presenti, due donne si sono insultate e poi sono venute alle mani. In pochi minuti sono passate dalle parole ai fatti. Protagoniste due cittadine di Cremona di 49 e 45 anni, che hanno iniziato a scalciarsi e prendersi a schiaffi per un uomo. Ad avere la peggio è stata la 49enne, colpita più volte dalla sua rivale in amore. Quando le persone in piazza hanno capito cosa stava accadendo, hanno chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi. L'intervento della Polizia locale ha sedato gli animi. Al momento nessuna delle due donne ha sporto denuncia.