BCC Treviglio: approvata la semestrale 2021

TREVIGLIO - Il Consiglio di amministrazione della Cassa Rurale di Treviglio ha approvato, nei giorni scorsi, i dati economico patrimoniali al 30 giugno 2021.

La Banca, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, chiude il primo semestre con un utile netto di 3,9 milioni di euro, dopo aver effettuato accantonamenti sui crediti (voce 130) per circa 11 milioni di euro, necessari - a livello prudenziale - a limitare gli effetti negativi sull’economia derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19 ed a recepire i suggerimenti della Capogruppo Iccrea finalizzati ad anticipare i futuri effetti normativi sulle coperture del credito (provisioning).

Il risultato testimonia come, anche quest’anno, la Cassa Rurale di Treviglio sia riuscita - pur in un contesto ancora straordinariamente complesso - a consolidare la propria redditività e solidità patrimoniale in modo da garantire, anche per il futuro, il sostegno allo sviluppo economico del Territorio.

Nel primo semestre la Bcc di Treviglio ha registrato un incremento di quasi 5 milioni di euro del margine da interesse - rispetto a giugno 2020 - conseguenza diretta delle 2.339 pratiche di fido lavorate finalizzate alla concessione di 236,70 milioni di euro, con gli impieghi che hanno segnato una crescita superiore all’1% rispetto al 31 dicembre 2020.

Anche nel corso dei primi mesi del 2021, la banca è stata ripagata da una crescente fiducia della clientela, confermata, non solo dalla continua crescita della raccolta diretta, che ha raggiunto 1,62 miliardi di euro ma anche dal totale delle masse amministrate che, complessivamente, hanno toccato i 4,35 miliardi.

In aumento il numero dei conti correnti e la raccolta indiretta. Quest’ultima, nel semestre, ha evidenziato un incremento - soprattutto nella componente del risparmio gestito - di quasi 50 milioni di euro di nuova raccolta, contribuendo significativamente all’aumento delle commissioni nette.

In coerenza con il nuovo piano strategico, la Cassa ha formalizzato una serie di operazioni straordinarie che hanno portato al perfezionamento di una cessione di crediti a sofferenza per circa 10 milioni di euro (già contabilizzata) ed a creare le condizioni per una ulteriore cessione, che avverrà entro la fine del corrente esercizio, per 30 milioni di euro circa.

Nel medesimo periodo le coperture sul comparto hanno raggiunto il 67% e le sofferenze nette sono scese a 32 milioni di euro.

Sul credito anomalo (Sofferenze, UTP e Scaduti Sconfinanti) le coperture si sono attestate su valori superiori al 56%. Il periodo segna anche una contrazione - in valore assoluto - delle spese.

Quanto sopra nell’ottica di raggiungere gli obiettivi condivisi con la Capogruppo ed una sempre maggiore solidità.

La banca, nonostante il protrarsi dell’emergenza sanitaria che ha confermato l’utilità dei canali alternativi nell’erogazione dei servizi bancari, ha proseguito nell’attività di ammodernamento della rete commerciale - che nel primo semestre ha interessato 4 filiali - creando ambienti sempre più confortevoli, privi di barriere e con standard tecnologici sempre maggiori in modo da essere più vicina alle attuali esigenze della clientela mantenendo, nel contempo, una presenza capillare sul Territorio.

Il risultato economico premia gli investimenti tecnologici e le strategie degli ultimi anni orientati ad un progressivo cambiamento del modello di business, che vede, in ogni caso, la centralità del rapporto fiduciario con i soci e i clienti.

Inoltre, è stato avviato un percorso di selezione del personale che, entro l’autunno, porterà ad un rafforzamento della struttura commerciale con l’inserimento di profili junior.

Nei giorni scorsi, il Presidente e il Direttore Generale hanno anticipato a dipendenti e sindacati i dati economico patrimoniali relativi al primo semestre, esprimendo viva soddisfazione - ed un particolare ringraziamento - per la professionalità da tutti dimostrata e per il collaborativo supporto delle sigle sindacali.