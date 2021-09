Detenzione di armi, la Polizia: serve il certificato medico di idoneità

CREMONA - "Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.104 ha introdotto l’obbligo per i detentori di armi che non siano in possesso di porto d’armi in corso di validità o che siano esentati per disposizioni di legge di presentare ogni cinque anni il certificato medico di idoneità alla detenzione di armi di cui all’art.35 T.U.L.P.S.", precisa la Polizia di Stato.

"A tal proposito, si ritiene opportuno rammentare ai possessori di armi che abbiano già presentato detta certificazione negli anni scorsi, di verificare se sia decorso tale termine, invitandoli in tal caso a regolarizzare immediatamente la loro posizione amministrativa, producendo il certificato medico agli Uffici di Polizia Amministrativa della Questura di Cremona o del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema, ovvero ai Comandi Stazione Carabinieri competenti per territorio".

Si precisa che la mancata presentazione della certificazione medica può comportare l’adozione del provvedimento di divieto detenzione armi da parte del Prefetto di Cremona ed il ritiro delle armi da parte degli Organi di Polizia.

La Questura di Cremona periodicamente effettua controlli a campione sui titolari di licenze amministrative di detenzione armi per la verifica dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.