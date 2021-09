Lavoratori in nero e condizioni igienico-sanitarie precarie, azienda chiusa

SCANDOLARA RAVARA - I militari del Comando Stazione di Scandolara Ravara, coadiuvati da personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cremona e da personale del Comando Compagnia di Casalmaggiore, hanno proceduto al controllo dell’azienda agricola Avigest S.S. con sede nel comune di Scandolara Ravara.

Nei giorni antecedenti il controllo, nel corso dei servizi svolti sul territorio, i carabinieri avevano notato la presenza di diverse persone impegnate in attività lavorative all’esterno dell’azienda anche in orario serale. Per tali ragioni è stata organizzata l’attività ispettiva che ha permesso di identificare all’interno dell’azienda 7 dipendenti, 3 dei quali senza alcun contratto di lavoro regolare ed uno senza titolo di soggiorno sul territorio nazionale. Al momento del controllo, tutti gli operai risultavano impiegati in lavori di manutenzione straordinaria degli impianti senza alcun dispositivo di sicurezza.

E' stato altresì accertato che i lavoratori alloggiavano in condizioni di fortuna e di scarsa igiene all’interno di un capannone dell’azienda ove erano state posizionate alcune brandine, nonché due frigoriferi per la conservazione dei generi alimentari, un fornello a gas ed alcune sedie per poter consumare i pasti.

Al termine dell’attività, i legali rappresentanti dell’azienda, presenti al momento del controllo, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato in concorso, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno in concorso e omessa informazione ai lavoratori.

L’azienda è stata sottoposta a sequestro, nonché sospesa l’attività ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.LGS. 81/2008.

Sono state elevate da personale dell’Ispettorato del Lavoro sanzioni amministrative pari a 12.200 euro e ammende per un totale di 6.388 euro.

Il lavoro degli inquirenti ha infine permesso di scoprire e denunciare altri due cittadini egiziani per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in quanto ritenuti responsabili nel procacciare la manodopera irregolare alla ditta Avigest.