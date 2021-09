Messa in sicurezza dei marciapiedi, partiti i lavori in città

CREMONA - Sono iniziati i lavori di rifacimento di alcuni tratti di marciapiedi caratterizzati da significativi flussi di traffico pedonale dove il ripristino risulta particolarmente rilevante per la messa in sicurezza dei percorsi destinati all'utenza debole. Gli interventi interessano via Sabotino, via Asiago, via Araldi Erizzo, via Garibotti, via Massarotti, via Trebbia, via dei Navaroli, via delle Ceramica e via Vecchia dove sono in programma la fresatura e la successiva stesura del tappetino di usura. Il termine dei lavori è previsto entro il 15 ottobre, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche. Questo intervento è stato affidato ad A.E.M. Cremona S.p.A. per un importo di 40.000,00 Euro (I.V.A. 22% inclusa), così come previsto dal contratto di servizio stipulato con il Comune.

