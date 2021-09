Yoga, relax e bagni di gong. Arriva la «Maratona» olistica sul Po

CASALMAGGIORE - È un’autentica maratona olistica quella in programma domenica alla Canottieri Eridanea. «Think positive — Il Triathlon del benessere» è il titolo dell’iniziativa che inizierà alle 7.30 per terminare alle 19.30: 12 ore di full immersion nel mondo olistico, dello yoga, dell’alimentazione vegana ma anche e soprattutto del relax. «Erano due anni che provavamo a organizzarla — spiega Paolo Bocchi — ma la pandemia ce l’aveva impedito. Ora, sulla scorta della 24 ore di sport siamo riusciti ad allestire un evento aperto a tutti e non solo agli iniziati delle discipline olistiche. Un’occasione per trascorrere una domenica davvero interessante».



PRATICHE YOGA

Il programma risulta particolarmente nutrito e si svolgerà in un prato della canottieri con vista Po. «Dopo il riscaldamento dinamico — aggiunge Bocchi — si partirà per una camminata o corsa nella golena con istruttori di Nordic walking e accompagnatori per chi correrà. In seguito, si apriranno le lezioni di yoga nei diversi stili Tantra, Power e Hata. Il monaco Dada Vimaleshananda guiderà una meditazione in tarda mattinata».

CIBO SANO E RELAX

Il pranzo vegano verrà proposto nel corso di una conversazione con la nutrizionista Chiaristella Ferrari prima dell’apertura del cartellone pomeridiano dedicato al relax e al divertimento. Dalle 16 alle 18 ci sarà la possibilità di sperimentare diverse discipline olistiche tramite distinte sessioni di 30’ ciascuna. Alle 18 il gran finale della maratona con gli attesissimi «bagni di gong», ovvero l’immersione totale nel suono e nelle vibrazioni armoniche dei vari strumenti utilizzati: gong, canto armonico, le campane tibetane, conchiglie, tubi accordati, theta drum, tamburo sciamanico. I partecipanti si sdraiano su un materassino e dopo una breve meditazione di rilassamento ricevono i benefici dei suoni che creano un massaggio estremamente profondo, anche a livello cellulare.

«CONOSCENZA DI SE'»

«Sarà un’esperienza davvero straordinaria — afferma Bocchi — che consentirà a tutti di avvicinarsi a pratiche e stili di vita molto benefici per ogni individuo e con una crescita della consapevolezza di sé». Per tutta la giornata, come detto, sarà possibile sperimentare le discipline yoga ma anche tai chi chuan, reiki, osteopatia, biodanza, iridiologia e riflessologia plantare, yoga e karate bimbi.

SOLO CON GREEN PASS

Alla manifestazione sarà possibile accedere solo con l’esibizione del Green pass e l’iscrizione al sito www.centromilarepaeventi.com sarà possibile partecipare anche solo alle iniziative del pomeriggio.