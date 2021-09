Cade dalla finestra di casa, morta a Cremona 80enne di Moglia

CREMONA - Stava facendo le pulizie, come ogni giorno, nella sua camera da letto dell'abitazione di Moglia, in provincia di Mantova, quando si è sporta dalla finestra, ha perso l'equilibrio ed è precipitata a terra da un'altezza di sei metri. E' successo lunedì, e all'arrivo dei soccorritori le condizioni di Teresa Perna Pirondi sono apparse immediatamente gravissime. Con l'elisoccorso, l'anziana è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Cremona, dove ieri in serata ha però smesso di vivere. Troppo gravi le lesioni riportate in seguito del tragico incidente domestico.