In provincia di Cremona 17 contagi e una vittima

CREMONA - Con 58.684 tamponi effettuati è di 435 il numero di casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale in discesa allo 0,7%, 17 a Cremona.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2), mentre sono 20 in più quelli negli altri reparti, che raggiungono i 436. Sono sei i decessi, uno in provincia di Cremona, che portano il totale da inizio pandemia a 33.962.

NELLE PROVINCE. Per quanto riguarda le province, sono 121 i casi segnalati a Milano, di cui 40 in città, 75 a Brescia, 42 a Bergamo, 36 a Monza, 31 a Varese, 28 a Pavia, 21 a Mantova, 17 a Cremona, 13 a Como, 8 a Sondrio, 7 a Lodi e 6 a Lecco.

IN ITALIA. Balzo in avanti dei casi e delle vittime, quasi raddoppiati in 24 ore. Sono 4.021 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.800. Sono invece 72 le vittime in un giorno, ieri erano state 36. Superate le 130mila vittime in Italia dall'inizio della pandemia.

In base ai dati del ministero della Salute, sono 130.027. I casi sono 4.613.214 mentre i dimessi e i guariti sono invece 4.360.847, con un incremento di 7.501 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 122.340, con un calo di 3.564 casi nelle ultime 24 ore. Sono 318.593 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 120.045. Il tasso di positività è all'1,3%, in calo di un punto rispetto al 2,3% di ieri.

Sono 554 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 9 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 29 (ieri erano 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.165, in calo di 35 rispetto a ieri