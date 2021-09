Auto rubata nel parcheggio dell'ospedale, identificato e denunciato il ladro

CREMONA - I primi giorni di settembre, un poliziotto della Squadra Mobile ha ricevuto la notizia da una conoscente secondo cui, alcuni giorni prima, era stata rubata un’autovettura Opel Meriva regolarmente parcheggiata nel parcheggio della A.S.S.T di Cremona. Dopo aver acquisito ed analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza, è stato accertato che un uomo, riconosciuto immediatamente dai poliziotti, era riuscito ad aprire la portiera della macchina, per poi, in pochissimo tempo, accenderla ed allontanarsi. Individuato nei giorni immediatamente successivi da una pattuglia della Squadra Mobile mentre si trovava nel centro di Cremona, il ladro è stato identificato in C.S., italiano di 58 anni con numerosi precedenti per reati analoghi, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

La targa dell’autovettura, inoltre, era stata segnalata in tutte le banche dati in uso alle forze di polizia sul territorio nazionale e, pochi giorni dopo, le Volanti, nell’effettuazione del servizio di controllo del territorio e prevenzione dei reati, hanno ritrovato l’Opel Meriva rubata, restituendola al legittimo proprietario.