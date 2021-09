Ciclista 61enne investita da auto, intervento dell'eliambulanza

PANDINO - Una 61enne ciclista è stata investita da una Renault Scenic, poco prima delle 9, all'incrocio tra via Fontana, via Pascoli e via Foscolo. Inizialmente le sue condizioni non sembravano preoccupanti, ma durante le operazioni di soccorso la situazione si è aggravata. Il medico del 118, inviato dall'ospedale Maggiore di Crema, ha dunque richiesto l'intervento dell'eliambulanza, decollata da Milano. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale.