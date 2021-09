Pizzighettone, ecco i volontari per il piedibus

PIZZIGHETTONE - L’appello lanciato nelle scorse settimane ha colto nel segno: anche per quest’anno l’amministrazione comunale riuscirà a fare partire il servizio Piedibus, che consente di accompagnare in passeggiata i bambini da casa a scuola e viceversa. Un’attività ecologica che molto piace a studenti e genitori, ma che durante la pandemia aveva subito un rallentamento a causa del fatto che erano venuti a mancare diversi accompagnatori. Fino all’annuncio di pochi giorni fa, una bella notizia in vista della prima campanella di oggi: «Grazie alla collaborazione dei nostri volontari, anche quest’anno riusciamo ad organizzare il piedibus nei turni di andata del mattino, rientro del mezzogiorno e rientro del pomeriggio (dal 27 settembre quando inizieranno i rientri pomeridiani). I percorsi sono gli stessi dell’anno scorso e gli orari anche. I bambini che hanno inoltrato domanda in tempo sono stati ammessi ed avvisati telefonicamente. Per motivi assicurativi, chi non ha ancora presentato domanda non potrà fruire del servizio».

Chi si è candidato ha dovuto indicare anche giorni, orari e linea per la quale offre la propria disponibilità, questo per consentire una copertura stabile e totale del servizio ma anche una turnazione fra i volontari stessi.

La ‘linea gialla’ ha come capolinea piazza mercato (ritrovo alle 7.45 al mattino) e fa tappa in via porto soccorso angolo via Garibaldi (7.49), via Garibaldi angolo via Matteotti (7.53), con arrivo a scuola in quindici minuti totali. La ‘linea rossa’ fa capolinea alla pensilina di via Verdi (ritrovo alle 7.45 al mattino) e fa tappa in via Italia angolo via Tito Spero (7.47), via Italia angolo via Lombardia (7.51), via Italia angolo via Rizzo (7.54), via Italia angolo via Marconi (7.56) sempre con arrivo a scuola in un quarto d’ora dal capolinea.

Maggiori informazioni, compresi orari e fermate dei due scuolabus che invece portano a scuola e a casa i bambini delle frazioni, sono a disposizione sul sito web comunale.