Torriani, sospese le attività di accoglienza dei genitori delle classi prime

CREMONA - A seguito dell’entrata in vigore del DL 10 settembre 2021, l'istituto Torriani comunica che le attività di accoglienza dei genitori delle classi prime sono sospese. Gli studenti entreranno direttamente nell’aula indicata, secondo orari e turni stabiliti, è da lì andranno in classe accompagnati dal docente in orario. L'IIS Torriani si vede costretto a posticipare l'incontro nel rispetto del ddl del 10 settembre che prevede la certificazione verde Covid per chiunque accede alle strutture scolastiche (disposizione che non si applica agli studenti), i genitori pertanto sono invitati a non presentarsi a scuola.